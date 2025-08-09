Haberler

Fethiye Ve Marmaris’te İki Rahatsızlandı

TEKNEDEN RAHATSIZLANAN KİŞİLERİN TAHLİYESİ

Muğla’nın Fethiye ve Marmaris ilçeleri açıklarında bir teknede rahatsızlanan iki kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının yaptığı açıklamada, Fethiye açıklarında bir kişinin rahatsızlandığı ihbarının alınmasıyla birlikte hemen bölgeye ekip gönderildi.

MARMARİS’TE DE RAHATSIZLANMA OLDU

Bölgedeki Sahil Güvenlik ekibi, rahatsızlanan kişiyi başarılı bir şekilde tahliye etti. Ayrıca, Marmaris ilçesi açıklarında da benzer bir durum yaşandı ve burada da bir kişi rahatsızlandı. Bu kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmak üzere tahliye edildi. Her iki tahliye işlemi sonrasında, rahatsızlanan kişilere sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Aksaray’da Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Aksaray'daki Karacaören köyü civarında başlayan anız yangını, rüzgarla birlikte ormanlık bölgeye yayıldı. Yangına, bölgedeki orman müdürlükleri müdahale ediyor.
Haberler

Velayeti, Koridor Projesine Tepki Gösterdi

İran’ın dini liderinin danışmanı, ABD Başkanı Trump’ın Zengezur Koridoru’nu kiralama iddiasına sert tepki gösterdi; bölgenin sahipsiz olmadığını ve geçidin Trump’ın mülkü olmadığını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.