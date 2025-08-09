Fethiye Ve Marmaris’te İki Rahatsızlandı

TEKNEDEN RAHATSIZLANAN KİŞİLERİN TAHLİYESİ

Muğla’nın Fethiye ve Marmaris ilçeleri açıklarında bir teknede rahatsızlanan iki kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının yaptığı açıklamada, Fethiye açıklarında bir kişinin rahatsızlandığı ihbarının alınmasıyla birlikte hemen bölgeye ekip gönderildi.

MARMARİS’TE DE RAHATSIZLANMA OLDU

Bölgedeki Sahil Güvenlik ekibi, rahatsızlanan kişiyi başarılı bir şekilde tahliye etti. Ayrıca, Marmaris ilçesi açıklarında da benzer bir durum yaşandı ve burada da bir kişi rahatsızlandı. Bu kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmak üzere tahliye edildi. Her iki tahliye işlemi sonrasında, rahatsızlanan kişilere sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.