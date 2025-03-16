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Fethiye’ye Mahsur Kalan Trekkingciler Kurtarıldı

KAYBOLAN TREKKINGCİ KADINLAR KURTARILDI

Fethiye’nin Yeşilüzümlü Cadianda bölgesinde doğa yürüyüşü yapan iki kadın, engebeli arazide yollarını kaybetti ve mahsur kaldı. Fethiye MAG (Mahalle Afet Gönüllüleri) ekipleri, bölgede kurtarma çalışmalarına başladı.

YARDIM TALEBİ VE OPERASYON

Kaybolan trekkingciler, panikleyerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı ve yardım istedi. İhbar sonrası AFAD, Fethiye MAG ekipleriyle iş birliği yaparak hızlı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

KONTROLLER VE SAĞLIK DURUMU

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan kadınları güvenli bir şekilde kurtardı ve sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan muayenede kadınların sağlık durumları iyi olarak belirlendi.

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