Fethiye Zabıta Haftası Kutlandı

UZUN BEKLEYEN KUTLAMA

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Zabıta Teşkilatı’nın 199. kuruluş yıl dönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası vesilesiyle belediye personeliyle bir araya geldi. Bu özel etkinlik, Belediyenin Çatalarık Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı programında gerçekleştirildi. Burada yaptığı konuşmada, Karaca, göreve başladıktan bu yana Fethiye’nin 41 mahallesinde, seçmen olsun ya da olmasın, herkese ve esnafa eşit bir şekilde hizmet verdiklerini dile getirdi.

PERSONELİNE GURUR DUYDUĞUNU BELİRTTİ

Belediyede çalışan yaklaşık 1350 personelin her biriyle ayrı ayrı gurur duyduğunu ifade eden Karaca, “Zabıta arkadaşlarımdan siyasi tercihiniz ne olursa olsun, esnafımıza anlayışlı davranmanızı, tolere edilebilecek hataları karşılıklı anlayışla düzeltmenizi, hiç kimseye ekstra ayrıcalık göstermemenizi bekliyorum.” dedi. Bu ifadeler, zabıta personelinin hizmet anlayışının önemine vurgu yaparken, herkesin eşit bir şekilde hizmet alması gerektiği mesajını taşıdı.