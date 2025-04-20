Fethiyespor 1-0 Kırklarelispor Mağlup Etti

MAÇ SONUCU

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 32. haftasında Fethiyespor, Kırklarelispor’u kendi sahasında 1-0 mağlup ediyor.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Maçın hakemleri Sinan Özcan, Ali Gün ve Furkan Şekerci olarak görev yapıyor. Fethiyespor’un kadrosunda Arda Akbulut, Çağan Kayra Erciyas, Şahan Akyüz, Emre Bekir, Serdar Ümit Deniz, Ömer Mert Gündüz, Cihan Kazan (Samed Hakan Kılıç dk. 46), İbrahim Yüksel (Berat Satır dk. 46), Canberk Ömer Özdemir, Mehmet Kaan Türkmen ve Muhammet Enes Erdem yer alıyor. Kırklarelispor ise Mehmet Cinpir, Yücel Candemir, Ertuğrul Tuysuz, Semih Üstün, Hozan Harman (Batın Özden dk. 59), Rüzgar Derici, Eray Sürül (Muammer Denizhan dk. 59), Emre Balkı, Emir Miray Köksal, Erdem Dikbasan ve Berke Can Özsoy ile mücadele ediyor.

GOL VE SARILAR

Maçtaki tek gol, Muhammet Enes Erdem tarafından 46. dakikada Fethiyespor adına atılıyor. Ayrıca, Çağan Kayra (Fethiyespor) ve Yücel Candemir (Kırklarelispor) sarı kart gören oyuncular arasında yer alıyor.