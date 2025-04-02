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Fethiyespor, 1461 Trabzon FK’ya Kaybetti

MAÇ SONUCU

TFF 2. Lig Beyaz Grup erteleme karşılaşmasında Fethiyespor, 1461 Trabzon FK’ya 3-0’lık skorla yenildi. Maçta hakemlik görevini Burak Kamalak, Eren Özçelik ve Çağlar Demirkıran üstlendi.

TAKIM KADROSU

Fethiyespor takımında Arda, Canberk, Ömer Mert, Serdar Ümit, Mehmet Kaan, Özcan, Emre Özsarı, Berkay, Muhammet, Berat ve Emre Bekir forma giydi. Oyunculardan Samed 69. dakikada, Arda 46. dakikada ve İbrahim 77. dakikada oyuna dahil oldu. 1461 Trabzon FK ise Muzaffer, Metehan, Mustafa, Eslem, Cengizhan, Sedat, Süleyman Güneş, Muhammed, Hamza ve Eren ile mücadele etti. Muhammet Berkay, Aygün ve Enes, 79., 73. ve 60. dakikalarda oyuna girdi.

GOLLER VE CEZALAR

1461 Trabzon FK’dan Eslem 54. dakikada, Mustafa 72. dakikada ve Enes 79. dakikada fileleri havalandırdı. Fethiyespor’dan Serdar ise 86. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ayrıca Fethiyespor’lu Berkay, Serdar ve Canberk sarı kart gören oyuncular arasında yer aldı.

MUĞLA bölgesindeki bu mücadele, Fethiyespor için zorlu bir deneyim olarak kaydedildi.

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