Fethiyespor, Ankara Demirspor’la karşılaşacak

FETHİYESPOR ANKARA’DA MAÇA HAZIRLANIYOR

2’nci Lig Kırmızı Grup’ta yer alacak olan Fethiyespor, 2025-2026 sezonunun ilk maçında yarın Ankara Demirspor ile karşılaşacak. Maç, TCDD Ankara Demirspor Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak ve hakem Onur Can Dolğun maçı yönetecek.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Takım, transfer sürecine devam ediyor. Fethiyespor, son olarak Süper Lig’de Eyüpspor’da oynayan Erdem Çalık ve 1’inci Lig ekiplerinden Pendikspor’da görev alan santrfor Ahmet Mert Koşar ile anlaşmaya varmış durumda. Her iki futbolcu da resmi sözleşmeye imza attı ve imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin katıldı.

Özbek Uyruklu Kişi Bıçaklandı, Yaralandı

Aksaray'da bir çocuk, ablasının sevgilisiyle tartışma sırasında Özbek uyruklu bir adamı bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı, hastaneye sevk edildi.
D.P. Yangın Çıkardı, Tutuklandı

Gölbaşı'nda Eymir Gölü civarındaki otluk alanda yangın çıkaran D.P. adlı kişi tutuklandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

