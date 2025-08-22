Fethiyespor’da Selahaddin Dinçel’e kutlama

FETHİYESPOR’DA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI

Fethiyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’nda mücadele eden ekiplerden biri olarak, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel için anlam dolu bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Takımın futbolcuları ve Fethiyespor Taraftarlar Derneği ayrı ayrı sürprizler hazırladı. Taraftarlar Derneği, Selahaddin Dinçel için özel bir doğum günü pastası hazırlatarak, kendisine sürpriz bir ziyarette bulundu.

TAKIMDAN YENİ YAŞA DİLEKLER

Fethiyespor Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Hırçın ve yönetim kurulu üyeleri, hazırladıkları doğum günü pastasıyla Teknik Direktör Dinçel’i kutlamak için bir araya geldi. 50 yaşına basan Dinçel, Taraftarlar Derneği’nin bu sürpriz kutlaması için teşekkürlerini iletti. Kutlamaların ardından sahada antrenmana çıkan Dinçel’e bu kez futbolcuları doğum günü pastası sundu.

FUTBOLCULARINDAN ANLAMLI JEST

Fethiyespor’un kaptanı Serdar Ümit Deniz, takım arkadaşlarıyla beraber saha ortasında Teknik Direktör Dinçel’e doğum günü pastası ikram etti. Kaptan Deniz, “Hocamız olarak size yeni yaşınızda sağlık, başarı ve mutluluklar diliyoruz.” diyerek hoca için güzellikler dileğinde bulundu. Dinçel de futbolcularına teşekkürlerini iletti. Kutlamanın ardından Fethiyespor, hafta sonu oynayacağı Ankara Demirspor maçına hazırlıklarına devam etti.