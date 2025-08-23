Haberler

Fethiyespor, Fırat Başkaya’yı Kadrosuna Kattı

TRANSFER GELİŞMELERİ

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, Fırat Başkaya ile önemli bir transfer gerçekleştirdi. Kulübün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, son olarak Süper Lig temsilcisi Fenerbahçe’nin 19 yaş altı takımında mücadele eden Fırat Başkaya ile anlaşıldığı duyuruldu.

İMZA TÖRENİ DETAYLARI

Açıklamada, “Altınordu altyapısından yetişen, son olarak Fenerbahçe U19 Takımında oynayan genç yetenek Fırat Başkaya, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin’in katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Başkaya’ya kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz.” ifadeleri yer aldı. Bu gelişme, Fethiyespor’un kadrosunu güçlendirme hedefinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

