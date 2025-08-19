Fethiyespor, Onur Atasayar’la Anlaştı

FETHİYESPOR YENİ TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Yeni sezonda 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Fethiyespor, sol bek pozisyonunda oynayan Onur Atasayar’ı kadrosuna kattı. Onur, son olarak 1’inci Lig temsilcisi Boluspor’da forma giyiyordu. Kulüpten yapılan resmi açıklama ise şunları içeriyor: “Fethiyesporumuz, son olarak 1’inci Lig ekibi Boluspor’da forma giyen Onur Atasayar ile anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde 36 kez Süper Lig, 74 kez 1’inci Lig, 23 kez Türkiye Kupası ve 61 kez ise 2’nci Lig’de mücadele veren başarılı sol bek Onur Atasayar, futbol şube sorumlumuz Uğur Keskin’in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Onur Atasayar’a kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz.”

FETHİYESPORUN LİGDEKİ İLK RAKİBİ ANKARA DEMİRSPOR

Fethiyespor, sezonun açılış maçında pazar günü Ankara Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maç, Fethiyespor için sezonun başlangıcı olacak ve takımın yeni transferleriyle birlikte performansı merakla bekleniyor.