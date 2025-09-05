Haberler

Fethiyespor, Ramazan Çevik İle Anlaştı

FETHİYESPOR’DAN TRANSFER HAMLESİ

2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, eski oyuncusu Ramazan Çevik’i yeniden kadrosuna kattı. Son olarak Arnavutköy Belediyespor forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Muğla temsilcisiyle 2023-2024 sezonu için sözleşme imzaladı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Fethiyesporumuz 2023-2024 sezonunda da formamızı giyen ve son olarak Arnavutköy Belediyespor’da oynayan Ramazan Çevik ile anlaşmıştır. Kariyerinde 3 şampiyonluk, 1 Playoff finali ve 2 kez Play-off oynayan Ramazan Çevik, yöneticilerimiz Harun Reşit Yiğit ve Ramazan Göktepe’nin katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Ramazan Çevik’e yeniden kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

