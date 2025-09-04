Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Galibiyet Aldı

Haberler

FETHİYESPOR’UN İLK GALİBİYETİ

Fethiyespor, 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta sezonun ilk iki haftasında 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak henüz 3 puan elde edemedi. Ancak, Ziraat Türkiye Kupası’nda moral bulmayı başardı.

İLK TURDA LİDERLİK

Kupada ilk turda, evinde ağırladığı Söke 1970’i 47’nci dakikada Muhammet Enes Erdem ve 77’nci dakikada Berat Satır’ın attığı gollerle 2-0 yenmeyi başaran Fethiyespor, bir üst tura yükselmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bu zafer, lacivert-beyazlı takıma, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Aliağa Futbol maçı öncesi moral kaynağı oldu.

