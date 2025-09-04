Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Kazandı

SEZONA KÖTÜ BAŞLADI

2’nci Lig Kırmızı Grup’ta ilk iki hafta sonunda 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 3 puan elde edemeyen Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yüzleri güldürücü bir performans sergiledi. İlk turda, ev sahipliği yaptığı Söke 1970 ile karşılaşan takım, seyircisi önünde 47’nci dakikada Muhammet Enes Erdem ve 77’nci dakikada Berat Satır’ın golleriyle 2-0’lık bir galibiyet aldı.

MORAL BULDU

Bu galibiyetle Fethiyespor, bir üst tura yükselmenin sevincini yaşıyor. Alınan bu sonuç, ligde pazar günü deplasmanda mücadele edecekleri Aliağa Futbol karşılaşması öncesi, takıma büyük bir moral sağladı. Takım, bu zaferle ligdeki performansını geliştirmeye yönelik ilk adımı atmış oldu.