Haberler

Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Kazandı

SEZONA KÖTÜ BAŞLADI

2’nci Lig Kırmızı Grup’ta ilk iki hafta sonunda 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 3 puan elde edemeyen Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yüzleri güldürücü bir performans sergiledi. İlk turda, ev sahipliği yaptığı Söke 1970 ile karşılaşan takım, seyircisi önünde 47’nci dakikada Muhammet Enes Erdem ve 77’nci dakikada Berat Satır’ın golleriyle 2-0’lık bir galibiyet aldı.

MORAL BULDU

Bu galibiyetle Fethiyespor, bir üst tura yükselmenin sevincini yaşıyor. Alınan bu sonuç, ligde pazar günü deplasmanda mücadele edecekleri Aliağa Futbol karşılaşması öncesi, takıma büyük bir moral sağladı. Takım, bu zaferle ligdeki performansını geliştirmeye yönelik ilk adımı atmış oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Gaziantep’te 139 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma Ağustos ayında düzenlediği operasyonlarda 139 şüpheliyi gözaltına aldı; bunlardan 9'u tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi.
Haberler

Birleşik Metal-İş, MESS’ten Yüzde 58,5 Zam Talep Etti

Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi için ilk 6 ayda yüzde 58,5 zam talep etti; yaşam standartlarının düştüğünü vurguladı.

