15 Temmuz’da kanlı bir darbeye kalkışan FETÖ’nün elebaşı Fethullah Gülen’in yeğeni gözaltına alındı.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in yeğeni Muhammet Mahmut K. Ümraniye’de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim Perşembe günü FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi’nde operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan Fethullah Gülen’in kız kardeşinin oğlu Muhammet Mahmut K. gözaltına alındı.

Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan Muhammet Mahmut K.’nın, grafiker olarak çalıştığı ve örgütün kripto isimlerinden biri olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhammet Mahmut K., çarşamba günü adliyeye sevk edildi. Muhammet Mahmut K. adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.