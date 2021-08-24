Fethullah Gülen’in yeğeni hakim karşısında

15 Temmuz’da darbeye kalkışan FETÖ’nün elebaşı Fethullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen ilk kez hakim karşısına çıktı.

Örgüt yöneticiliğinden yargılanan Gülen, baronun görevlendirdiği avukatı kabul etmeyerek savunma yapmadı. Dava tanık beyanlarının ardından 18 Kasım’a ertelendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonu ile yurt dışında kıskıvrak yakalanarak Türkiye’ye getirilen Selahattin Gülen, adalete teslim edildi.

FETÖ elebaşının yeğeni, örgütün en üst düzey isimleri ile yakın ilişkisi bulunan Selahaddin Gülen ilk kez hakim karşısına çıktı.

Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Selahaddin Gülen baronun görevlendirdiği avukatı kabul etmeyerek savunma yapmadı.

Mahkeme heyeti bunun üzerine tanıkları dinlemeye başladı. İlk celsede 10 tanık dinlendi.

Tanık Cengiz A. Selahaddin Gülen’in “Osman” kod ismini kullandığını, kendisine “operasyonel hat” satın aldırdığını söyledi.

Tanık Muhammet A. da Selahaddin Gülen’in kendisine “askeri öğrencilerden sorumlu” olduğunu söylediğini belirtti.

Davada dinlenen diğer tanıklar da Gülen’in FETÖ yöneticiliğini doğruladı.

Dava 18 Kasım’a ertelendi

İlk celsedeki tanık beyanlarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Gülen’in tutukluluk halinin devamına karar verilirken dava 18 Kasım’a ertelendi.

Gelecek celsede Selahaddin Gülen’in savunma yapması bekleniyor.

22 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor

Selahaddin Gülen’in “Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

Gülen hakkında “çocuğa cinsel taciz” suçundan Erzurum’da görülen bir dava daha bulunuyor.