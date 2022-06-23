Fethullah Gülen’in yeğeni Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen, Yunanistan’a kaçarken yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5’i FETÖ’cü 10 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalananlar arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen de var.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni, Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5’i FETÖ’cü 10 şüphelinin sınır birlikleri tarafından yakalandığını, şüphelilerden birinin FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğunu duyurdu.
Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü askeri yasak bölgede yakalanan Sümeyye Gülen, 1 ihraç hakim, 1 ihraç öğretmen ile 7 PKK terör örgütü üyesi gözaltına alındı.
Sümeyye Gülen’in hakkında adli kontrol şartı kararı bulunduğu öğrenildi.