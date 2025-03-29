Feti Yıldız’dan Hukuk Üzerine Açıklama

AKTÜEL HUKUKİ TARTIŞMALAR ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı dönemde kamuoyunda yeniden gündeme gelen “düşman ceza hukuku” ve “masumiyet karinesinin ihlali” konularında açıklamalarda bulundu. Yıldız, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ceza muhakemesinde ölçülülük ilkesinin önemine vurgu yaptı ve tutuklama yerine alternatif tedbirlerin değerlendirilebileceğini belirtti. Yıldız’ın açıklamalarından bazı önemli ifadeler ise şu şekilde.

CEZA MUHAKEMESİ TANIMI VE KIRILMA NOKTALARI

Yıldız, ceza muhakemesinin amacını şu şekilde ifade etti: “Ceza muhakemesi, suça konu fiilin işlenip işlenmediği, failin kim olduğu ve faille eylem arasındaki bağın tereddüde yer bırakmayacak şekilde tespit edilerek, eyleme uygun yaptırımın belirlendiği bir süreçtir.” Son günlerde sıkça dile getirilen “masumiyet karinesi” ve “düşman ceza hukuku” terimlerine de dikkat çeken Yıldız, “Anayasa 38/4’e göre, suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılmaz. Bu bir karinedir ve ceza muhakemesiyle çelişmeyen ilke, şüpheden sanık yararlanır ilkesidir” diyerek hukukun temellerine vurgu yaptı.

TUTUKLAMANIN YERİNE ALTERNATİF TEDBİRLER

Yıldız, tutuklamanın masumiyet karinesiyle ilişkisi üzerine de görüşlerini paylaştı. “Hürriyeti kısıtlayıcı koruma tedbirlerinin, özellikle kamu menfaati amacıyla uygulanması, masumiyet karinesiyle ne ölçüde bağdaşır, bu akademik bir tartışma konusudur. Ceza yargılamasında ‘ölçülülük’ ilkesi ihlal edilmiyorsa ve mutlak zorunluluk yoksa, tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir” dedi.

DÜŞMAN CEZA HUKUKU İDDİALARI REDDEDİLDİ

Yıldız, “Tutuklulara düşman ceza hukuku uygulandığı iddiası iğrenç bir iftiradır. Türkiye’de düşman ceza hukuku yoktur” dedikten sonra bu tür eleştirileri kesin bir dille reddetti. Ayrıca, sağlık durumu kritik olan tutuklularla ilgili olarak, “Hayati tehlikesi bulunan tutuklunun tedavisinin yapılması yasal bir zorunluluktur. İnfaz daha sonra yapılabilir. Yaşam hakkı tüm hakların önündedir” şeklinde önemli bir açıklama yaptı ve sözlerini “Hayırlı Bayramlar” temennisiyle sonlandırdı. Yıldız’ın açıklamaları, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası halk arasında yayılan hukuki tartışmaları ışık tutarak, genel bir hukuk politikası değerlendirmesi sunmuş oldu. Açıklamanın Ramazan Bayramı arifesinde yapılmış olması ise dikkat çekti.