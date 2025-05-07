Fetih Hareketi, Gazze’deki Kriz Hakkında Açıklamada Bulundu

ULUSLARARASI SİSTEMİN ÇÖKÜŞÜ

Fetih Hareketi, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin İsrail tarafından aç bırakılmasının “uluslararası sistemin çöküşüne dair açık bir kanıt” olduğunu belirtiyor. Fetih Hareketi Sözcüsü Abdulfettah Devle, yazılı bir açıklama yaptı. Devle’nin ifadelerine göre, “Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin aç bırakılması suçu artık sadece İsrail vahşetinin kanıtı değil, aynı zamanda uluslararası sistemin çöküşünün ve en temel insan haklarını bile koruyamamasının açık bir kanıtı haline gelmiştir.”

GAZZE’DE SESSİZLİK UTANÇ VERİCİ

Devle, uluslararası topluluğun Gazze konusundaki sessizliğini “utanç verici” olarak niteliyor. Bu sessizliğin İsrail’in Filistinlileri aç bırakma eylemlerini sürdürmesine olanak tanıdığını ve uluslararası hukuku hiçe sayan bir şekilde suç işlemeye devam ettiğini ifade ediyor. “İsrail’in bütün kırmızı çizgileri aştığını” söyleyen Devle, “açlığı kitlesel katliam aracına dönüştürme ısrarı karşısında kınama açıklamalarının artık bir faydası olmadığına” dikkat çekiyor.

İNSANLIK KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Devle, “Çocuklar ölüyor, aileler yok ediliyor ve adalet sağlanamıyor. Bu durum BM sistemini tüm özünden ve değerlerinden yoksun bırakıyor.” şeklinde bir değerlendirme yapıyor. Ayrıca, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, AA’ya verdiği demeçte, Gazze’ye uygulanan ablukanın temel ihtiyaçların bile karşılanmasını engellediğini belirtiyor. “Artık durum saatler geçtikçe kötüye gidiyor.” diyor.

BÖLGEDE İNSANİ FELAKET

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail’in yaklaşık 20 aydır sürdürdüğü soykırım ve abluka nedeniyle Gazze Şeridi’ni “kıtlık bölgesi” ilan ettiklerini açıklıyor. 2 Mart’ta ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması sona erdikten sonra, İsrail Gazze’ye insani yardım girişlerini durdurdu ve bu durum bölgede açlıktan kaynaklanan çocuk ölümleri gibi büyük bir insani felakete neden oluyor. Su ve elektriğin tedarikinin kesilmesi, ayrıca sınır kapılarının kapatılması, Gazze’deki Filistinlilerin yaşadığı zor koşulları daha da derinleştiriyor.