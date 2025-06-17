FETÖ Elebaşı Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALMA DURUMU

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen’in kuzeni olan Kemalettin Gülen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaretler ettiği iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILAN PAYLAŞIMLAR

Gülen’in sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Mustafa Kemal Atatürk’e karşı hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Bu bağlamda, ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ ve ‘Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar’ çerçevesinde gözaltına alındığı bilgisi elde edildi.