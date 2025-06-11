FETÖ Firarisi Balıkesir’de Yakalandı

Balıkesir’de Jandarma FETÖ Firarisini Yakaladı

FETÖ ÜYESİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI VARDI

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan F.G. (51) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan hükümlünün, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, “Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam ediyor” denildi.