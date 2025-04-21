FETÖ Firarisi Kars’ta Yakalandı

FETÖ FİRARİSİ YAKALANDI

Kars’ta, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir FETÖ firarisi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönlendirmesiyle İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından aranan kişilerin yakalanması amacıyla kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Kent merkezindeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış FETÖ hükümlüsü Ş.Ö.’yü saklandığı yerde ele geçirdi. Zanlı, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.