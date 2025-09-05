FETÖ ile ilişkili Maydonoz Döner Satışta

FETÖ İLE İLGİLİ SÜREÇTEN DOLAYI SATILIK DURUMU

FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Maydonoz Döner, kamuoyunun sürekli gündeminde kalmayı başardı. İddialar sonrasında markanın satış durumu ise merak ediliyor. Bu bağlamda, “Maydonoz Döner el mi değiştirdi?” sorusu gündeme geldi.

MAKİNE HAKKINDAKİ GELİŞMELER

FETÖ soruşturması kapsamında yürütülen işlemler neticesinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum olarak yönetilen Maydonoz Döner, satış sürecine alındı. Şirketin örgütle bağlantılı olduğu tespit edilirken, TMSF kontrolüne geçen Maydonoz Döner’in satışa çıkarıldığı bildirildi. Şirket, Türkiye genelinde ve yurtdışında birçok şubesi bulunan bir döner zinciri olarak ihale yoluyla el değiştirecek.

TAHSİL EDİLEN SATIŞ BEDELİ

TMSF tarafından başlatılan satış süreci çerçevesinde, Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için yapılan değerlendirmede, tahmini satış bedeli 2 milyar 801 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Bu rakam, firmanın marka değeri, şube ağı, maddi ve maddi olmayan varlıkları ve pazar payı gibi unsurlara dayanan kapsamlı bir değerlendirme sonucu oluştu.

ŞİMDİLİK RESMİ AÇIKLAMA YOK

Kayyum yönetimine devredilen Maydonoz Döner ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı; TMSF tarafından şirket resmen satışa çıkarıldı. Mevcut hukuki süreç sonrası, TMSF’nin kontrolü altındaki varlıklar için satış kararı alındı. Maydonoz Döner Grubu’na ait Ticari ve İktisadi Bütünlük, 15 Eylül tarihinde ihaleye sunulacak ve belirlenen muhammen bedel 2 milyar 801 milyon Türk Lirası olacak. Şirketin maddi ve manevi varlıklarını kapsayan bu bütünlüğün, geniş şube ağı ve operasyonel kapasitesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak belirlendiği ifade ediliyor. Ancak satışın gerçekleşip gerçekleşmediği ya da bir alıcı ile anlaşma sağlanıp sağlanmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. İhale sürecinin detaylarının, katılacak yatırımcılar ve TMSF tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

HAZIRDAKİ ULAŞIM AĞI

Maydonoz Döner, faaliyet gösterdiği beş ülkede toplamda 390’dan fazla şubesi ile müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Geniş şube ağı sayesinde hem yurtiçinde hem de uluslararası pazarda güçlü bir konumda yer alan marka, sunduğu lezzet ve hizmet kalitesini her geçen gün daha fazla kişiyle buluşturmayı amaçlıyor.