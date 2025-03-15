FETÖ Mensubu A.Z.G. Ankara’da Yakalandı

GÜVENLİK OPERASYONU VE YAKALAMA GÜNDEMİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli suçlar nedeniyle aranan A.Z.G’nin Ankara’da yakalandığını duyurdu. A.Z.G, Adana’da MİT tırlarının durdurulması döneminde İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Yerlikaya, bu gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı ve detayları açıkladı.

HAPİS CEZASI VE SUÇLAR

Bakan Yerlikaya, bölgedeki operasyona ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince yapılan çalışmalar sonucu; Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, istihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Z.G., düzenlediğimiz operasyonla Ankara, Yenimahalle’de saklandığı evde yakalandı.”

Yerlikaya’nın açıklamaları, güvenlik birimlerinin etkinliğini ve kararlılığını gözler önüne seriyor.