FETÖ Mirası İçin Davalık Süreç Başladı

MİRAS KAVGASI ORTAYA ÇIKTI

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen’in vefatının ardından yaşanan süreçte, telif gelirleri üzerindeki tartışmalar miras kavgasına dönüştü. Fetullah Gülen’in kardeşi Mesih Gülen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, abisinin ölümünden sonra açıklanan iki farklı vasiyetin birbirine ters düştüğünü ve daha sonra ortaya çıkan vasiyet mektubunun sahte olduğunu öne sürerek hukuki yola başvurduğunu açıkladı. Mesih Gülen, FETÖ’nün finansal işleyişini yöneten Cevdet Türkyolu tarafından ileri sürülen ikinci vasiyette, telif gelirlerinin yönetimi ve kullanım alanlarının Ağabeyi Gülen’in tercihleriyle örtüşmediğini savundu.

MAHKEME BAŞVURUSU YAPILDI

Vasiyetin icrasının durdurulması için mahkemeye başvurduklarını belirten Mesih Gülen, itirazın Pensilvanya’daki Monroe İlçe Mahkemesine yapıldığını ifade etti. Mesih Gülen, abisinin yabancı dil bilmediğini vurgulayarak, İngilizce yazılı olan vasiyette geçen “Bu vasiyeti beyan eder, yazar ve imzalarım” ifadelerinin Fetullah Gülen’e ait olamayacağını iddia etti. Ayrıca, Türkyolu ve Adem Kalaç gibi örgütün üst yönetimini hedef alarak, “50 yıldır saltanat sürenler çekilsin” dedi.

TÜRKYOLU’NDAN HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Vasiyet tartışmaları sürerken, Cevdet Türkyolu’nun sessizliğini koruduğu dikkat çekiyor. Aynı vasiyette ikinci yetkili olarak yer alan ve Türkyolu ile akraba olan Adem Kalaç’ın açıklamaları ise tartışmaları daha da alevlendirdi. Kalaç, X hesabından yaptığı paylaşımlarda, itiraz edilen vasiyetin zamanında açıklanmadığı için “üzüntüden unuttuklarını” dile getirdi. Cevdet Türkyolu, FETÖ’nün kasası olarak biliniyor ve sahte vasiyet belgesi çıkartarak Gülen’in telif gelirleri ile örgütün hesaplarındaki “himmet” paralarını tek başına yönetmeye çalışmakla suçlanıyor.

Fetullah Gülen’in tüm mal varlığının, Cevdet Türkyolu’nun başında olduğu iki vakfa devredilmesi, Türkyolu’nun örgütteki liderlik imajını pekiştiriyor. Diğer taraftan, kuruluşu kapatılan Zaman Gazetesi muhabirlerinden firari Ahmet Dönmez, sosyal medya paylaşımında, bu vasiyet belgesinde noter olarak adı geçen Ahmet İdil’in, New Jersey’deki örgüte ait Ant Kitabevinde çalıştığını ortaya koydu. Dönmez, İdil’in, FETÖ’nün öne çıkan figürlerinden Mustafa Özcan’ın emrinde olduğunu belirtti.