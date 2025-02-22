FETÖ’nün Emniyet Sorumlusu Kayseri’de Yakalandı

KAYSI GÜVENLİK GÜÇLERİ OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması amacıyla bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak suçuyla 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içinde emniyet mahrem sorumlusuyla görev yapan ‘Rafet’ kod adlı R.B. (45), saklandığı adreste ele geçirildi.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİ

R.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.