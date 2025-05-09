FETÖ’nün Güncel Yapılanması İçin Operasyon Yapıldı

FETÖ’YE YÖNELİK OPERASYONDA GÖZALTI SAYISI 225

Gaziantep merkezli 47 ilde, FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 225 şüpheli, emniyette tamamlanan sağlık kontrolleri ve yasal işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında, ilk olarak klasör klasör dosyaların, ardından da uzun kuyruklar halinde şüphelilerin içeri alınması dikkat çekti.

TEKNİK TAKİP SONUCU OPERASYON DÜZENLENDİ

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda 225 şüpheli yakalandı. Operasyon, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLENLER ARASINDA TANER NAKIBOĞLU DA VAR

Gözaltına alınan şüpheliler arasında, darbe girişimi döneminde Türkiye’den kaçmaya çalışırken yakalanan NAKSAN Holding’in eski sahibi Taner Nakıboğlu da bulunuyor. Çok sayıda iş adamı ve öğrenci de adliyeye sevk edilenler arasında yer alıyor.

47 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Operasyonlar çerçevesinde Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Erzincan, İstanbul, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Denizli, Kırşehir, Konya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Bursa, Adana, Trabzon, Bingöl, Malatya, Aksaray, Erzurum, Bolu, Balıkesir, Ardahan, Yozgat, Sakarya, Niğde, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Samsun, Mardin, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Aydın, Isparta, Yalova, Tokat, Diyarbakır, Ordu, Batman, Van, Çanakkale ve Antalya’da belirlenen adreslere baskın yapıldı.

ÖRGÜTÜN YENİ YAPILANMASI DEŞİFRE OLDU

Polis ekiplerinin 6 ay süren teknik ve fiziki takibi neticesinde, FETÖ’nün Türkiye’de sıfırdan yapılandırılma sürecine girdiği belirlenmişti. Özellikle İzmir, İstanbul, Erzurum, Ankara ve Gaziantep’in 5 bölgeyi mahrem yapılanma için merkez olarak belirledikleri ve öğrenci evleri açtıkları tespit edildi. FETÖ terör örgütü üyeleri, yeniden yapılanma sürecinde yurt dışında toplantılar yapmaya ve haberleşme için ‘signal’ ve ‘jitsi’ gibi yeni uygulamaları tercih etmeye başladı.