FETÖ’nün Güncel Yapılanmasına Yönelik Soruşturma, 12 Zanlı Tutuklandı

FETÖ YAPILANMALARINA YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel yapılanmasına dair operasyonlar bütün hızıyla sürüyor. Bu kapsamda İstanbul merkezli olarak 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün mevcut yapılanma faaliyetlerinin açığa çıkarılması amacıyla soruşturma yürütüyor. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

GÖZALTINDAN SERBEST BIRAKILANLAR

Gözaltına alınan şüphelilerden 14’ü, burada verdikleri ifadeler sonrasında mevcut delil durumuna bağlı olarak serbest bırakıldı. Diğer 40 şüpheli ise sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne transfer edildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 16’sı tutuklama talebiyle, 24’ü ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine yönlendirildi. Hakimlik, 12 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 28 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

TUTUKLAMA SAYISI ARTIYOR

Son süreçte FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda toplam tutuklanan şüpheli sayısı 104’e ulaşmış oldu. Bu rakam, son zamanlarda yapılan başarılı operasyonların bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

MALTEPE, KARTAL, PENDİK VE TUZLA’DA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturmada, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde başta müzahir ve adli işlem görmüş kişilerin çocuklarının örgüte ait öğrenci evlerine yerleştirildiği tespit edildi. Örgüt mensupları, kimsenin yaşamadığı toplantı evlerinde bir araya geldi. Ayrıca adli işlem görmüş kişilere örgüt kontrolünde iş yerlerinde imkan sunulması ve bu yerlerde çeşitli etkinlikler düzenlenmesiyle aidiyet duygusu kazandırmaya çalışıldığı belirlendi.

YENİDEN YAPILANMA ARAYIŞI

FETÖ/PDY çerçevesinde “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan kişilerin yakalanmaması için örgütün “gaybubet” evlerine yönlendirilmiş olması, örgütün yeniden yapılanma arayışına girdiğini gösteriyor. Yapılan tespitler sonrasında, operasyonel hat kullanan, gizli haberleşme yöntemleri olan ankesörlü telefonlardan iletişim kuran, “ByLock” kullanan kişilere yönelik gözaltı kararları verilmişti. İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, Kütahya, Kocaeli, Ankara, Samsun ve Zonguldak’ta 54 şüpheli gözaltına alındı.