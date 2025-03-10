FETÖ’nün Kaset Kumpasçısı Eski Amir Yakalandı

FETÖ’NÜN KASET KUMPASÇISI YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda, 2016 yılında emniyet amirliği görevinden ihraç edilen Ü.Y.’nin yakalandığını duyurdu. Ü.Y., gizli bir bölmede saklanırken yakalandı. Bakan Yerlikaya, operasyon hakkında detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

BAYKAL’A KASET KUMPASINDA GÖZALTI

Bakan Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre, 2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığı’nda görev alan Ü.Y., birçok suçtan aranıyordu. Bu suçlar arasında resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, FETÖ üyeliği ve örgüt tarafından kullanılan şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullanma yer alıyor. Ayrıca, eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal ve çeşitli siyasetçilere ait müstehcen görüntülerin internet ortamında paylaşılması ile usulsüz dinleme ve kayıt alma soruşturmalarında da adı geçtiği bildirildi.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, Ü.Y.’nin saklandığı evi tespit etti. Düzenlenen operasyonla evdeki gizli bölümde bulunan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

“TEK TEK YAKALAYACAĞIZ”

Bakan Yerlikaya, operasyonun sorumluluğunu üstlenen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nı ve emniyet güçlerini tebrik etti. Yerlikaya, “FETÖ’cüleri tek tek yakalayacağız” diyerek vurgusunu yaptı.