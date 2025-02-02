FETÖ’nün Kerkük Sorumlusu Adana’da Yakalandı

FETÖ/PDY’NİN EĞİTİM YAPILANMASI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’nin eğitim yapılanmasında etkinlik gösteren biyoloji öğretmeni Veysel Arslan’ın yakalanması için harekete geçti. Yapılan incelemelerde Arslan’ın Selçuk Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü esnada öğrenci yapılanmasında yer aldığı, mahrem imamlarla irtibat kurduğu ve sohbet toplantıları düzenlediği belirlendi.

ORGÜTSEL FAALİYETLER VE YURTDIŞI LİNKLER

Veysel Arslan’ın mezun olduktan sonra Konya’daki mahrem imamın direktifleri doğrultusunda Irak’ın Kerkük kentine gittiği, burada örgütün okulunda öğretmenlik yaparak sorumlu düzeyde örgütsel faaliyetler yürüttüğü tespit edildi. Arslan’ın 2015 yılında Adana’ya döndüğü ve inşaat sektöründe çalışmaya başladığı bilgisi edinildi.

ÖĞRENCİLERİN VERDİĞİ İFADELER DARBE VURDU

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan bazı şüphelilerin, Veysel Arslan’ın eski öğrencisi olduğu ve örgütsel faaliyetleriyle ilgili ifade verdikleri öğrenildi. Bunun ardından polis, Çukurova ilçesinde bulunan Arslan’ın evine düzenlediği operasyonda biyoloji öğretmenini gözaltına aldı.