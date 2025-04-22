FETÖ’nün Yabancı Servislerle Bağlantıları Süregeliyor

FETÖ’NÜN İSTİHBARAT ORGANİZASYONLARIYLA İLİŞKİLERİ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve örgütün lideri Fetullah Gülen’in istihbarat örgütleriyle olan ilişkileri, tanık ifadelerinde gündeme geldi. Temel merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan bu terör örgütü, uzun yıllardır politikalarını burada şekillendirerek farklı ülkelerdeki temsilciliklerine aktarıyor. Fetullah Gülen, ABD için önemli bir araç olarak dikkat çekiyor.

ENES KANTER VE ABD İLE BAĞLARI

Örgütün ABD’deki en bilinen temsilcisi eski NBA oyuncusu Enes Kanter, FETÖ’nün tanınan yüzü haline geldi. 2022 yılında ABD vatandaşı olan Kanter, bu ülke ile olan bağını göstermek için basketbol sahası dışında da aktif bir şekilde çalışmalara katılıyor. Soyadını Freedom olarak değiştiren Kanter, yabancı istihbarat servisleriyle düzenli olarak görüşen bir figür konumuna geldi. Bu servisler, onun seyahatlerini ve açıklamalarını yönlendiriyor. Türkiye aleyhine her fırsatta görüşlerini dile getiren Kanter, Yunanistan ve İsrail yönetimine de sıcak mesajlar iletiyor. Kanter’in gündemi de görüştüğü servisler tarafından belirleniyor.

EKREM DUMANLI VE YABANCI SERVİSLERLE İLİŞKİLERİ

FETÖ’nün manevi oğlu olarak bilinen Kanter dışında, kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı da yabancı istihbaratlarla görüşen bir diğer isim. Örgütün üst yönetim organı olan İcra Heyeti’nde yer alan Dumanlı, sürekli olarak istihbaratçılara örgütün durumu ile ilgili bilgiler sağlıyor ve örgüt elebaşı Gülen’in ölümünün ardından izlenmesi gereken yayın politikalarını aktarıyor.

FETÖ İÇİNDEKİ BELİRLİ İSİMLER VE YABANCI İŞBİRLİKLERİ

FETÖ’nün yabancı istihbarat servisleriyle teması, sadece Enes Kanter ve Ekrem Dumanlı ile sınırlı değil. 15 Temmuz darbe girişimini organize eden sivil imamların aileleri, firari askerler ve polislerle de iş birliği sürüyor. Şerif Ali Tekalan, Cevdet Türkyolu, Mehmet Kalyoncu, Adem Yavuz Arslan gibi birçok isim de yabancı servislerle yakın ilişkiler içinde yer alıyor.

ÖRGÜT YÖNETİMİNDE GÜÇ MÜCADELESİ

Yabancı istihbarat kurumlarının önemli bir aracı haline gelen FETÖ, şu an İcra Heyeti tarafından yönetiliyor. Ancak örgüt içindeki krizler ve güç mücadeleleri sona ermiyor, bu durum da yabancı istihbarat servislerinin örgüt yönetimine müdahale etmesine yol açıyor. Yakın bir gelecekte yabancı servislerin FETÖ yönetiminde değişiklik yapma ihtimali de gündemde. FETÖ’nün ABD’deki varlığı artık tamamen yabancı istihbarat servisleri merkezli bir yapıya bürünmüş durumda.