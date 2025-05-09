FETÖ Operasyonu, 225 Şüpheli Adliyede

DEV FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gaziantep merkezli olarak gerçekleştirilen 47 ildeki FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 225 şüpheli, emniyet süreçlerinin ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bu süreçte, klasör klasör dosyaların ve şüphelilerin uzun kuyruklarla içeri girişi göz önünde bulundu.

GÖZALTINDAKİLER ARASINDA TANER NAKIBOĞLU DA VAR

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin arasında, darbe döneminde uçakla Türkiye’den kaçmaya çalışırken yakalanan eski NAKSAN Holding sahibi Taner Nakıboğlu da bulunuyor. Bununla birlikte, çok sayıda iş insanı ve öğrenci de operasyon kapsamında gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Yapılan eş zamanlı operasyonlar, Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Erzincan, İstanbul, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Denizli, Kırşehir, Konya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Bursa, Adana, Trabzon, Bingöl, Malatya, Aksaray, Erzurum, Bolu, Balıkesir, Ardahan, Yozgat, Sakarya, Niğde, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Samsun, Mardin, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Aydın, Isparta, Yalova, Tokat, Diyarbakır, Ordu, Batman, Van, Çanakkale ve Antalya’daki belirlenen adreslere yapılmıştı.

ÖRGÜTÜN YAPILANMASI DEŞİFRE EDİLDİ

Yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, FETÖ’nün Türkiye’de sıfırdan yapılanma için harekete geçtiği tespit edildi. Özellikle İzmir, İstanbul, Erzurum, Ankara ve Gaziantep gibi bölgelerde örgütün mahrem yapılanma merkezi olarak öğrenci evleri açmaya başladığı belirlendi. Ayrıca, örgüt üyeleri ve liderlerin yeniden yapılanma sürecinde dikkat çekmemek için yurt dışında, özellikle Balkan ülkelerinde toplantılar yaptığı gözlemlendi. Haberlere göre, üyelerinin haberleşme için ise bilinen uygulamalar yerine ‘signal’ ve ‘jitsi’ gibi farklı mesajlaşma uygulamalarını kullandığı öğrenildi.