FETÖ Operasyonu: 40 Şahıs Gözaltında

FETÖ’YE YÖNELİK TOMARDA OPERASYON

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) “Güncel Eğitim Yapılanması” faaliyetlerine ilişkin bu sabah gerçekleştirilen İzmir merkezli geniş çaplı operasyonda, 40 hedef şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından sabah saat 05.00’te İzmir merkezli olarak Ankara, Aydın, Balıkesir, Kocaeli ve Denizli’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

HÜCRE EVLERİ KAPSAMINDA FAALİYETLER

Yapılan soruşturmalar, terör örgütü mensuplarının “hücre evi” olarak adlandırılan ve örgütsel faaliyetlerin yürütüldüğü toplam 9 adreste aktif olarak çalıştıklarını ortaya koydu. Bu evlerde örgüt mensupları, örgüte yeni üyeler kazandırmaya ve dağılma sürecindeki örgütü ayakta tutmaya çalışırken, ayrıca illegal yollarla yurtdışına kaçma planları yapan şahısları barındırdıkları belirlendi. Bu şahısların uygun koşullarla yurtdışına gönderildiği tespit edildi.

ARAMA VE GÖZALTILAR

Eş zamanlı operasyon sonucunda, hücre evlerinde yapılan aramalarda toplam 40 hedef şahıs gözaltına alındı. Yakalananlar arasında, barındırıldığı tespit edilen bir şahıs da bulunuyor. Operasyon sırasında 5 bin 225 Euro, 6 bin 772 Dolar ve 222 bin TL nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca, bu operasyonda 3 şüphelinin yurtdışında bulunduğu ve firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.