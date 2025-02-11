FETÖ Operasyonu: İzmir Merkezli 13 Gözaltı

İZMİR’DE FETÖ/PDY OPERASYONU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY’ye yönelik kapsamlı bir soruşturma gerçekleştirdi. Örgütün askeri mahrem yapılanması içinde yer aldığı değerlendirilen ve çeşitli ifadelerde adı geçen toplam 14 şüpheli için harekete geçildi. Bu şüphelilerin, ankesörlü veya kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edildi. Ayrıca, kanun hükmünde kararname ile kapatılan askeri okullardan da ilişikleri kesildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Balıkesir, Hatay, Bursa ve Kırıkkale’de bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlar sonucunda şüphelilerden 13’ü yakalandı. Firari durumda olan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.