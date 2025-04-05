FETÖ Operasyonunda 73 Şüpheli Yakalandı. 48’i Tutuklandı

27 İLDE FETÖ OPERASYONU: 73 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında 27 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 73 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında 48 kişinin tutuklandığı, 16 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

OPERASYONLARIN KAPSAMI VE YAKALANAN ŞÜPHELİLER

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Erzurum, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Aksaray, Aydın, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya ve Şanlıurfa’da yapılan operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN SUÇLAMALARI

Yakalanan şüpheliler, FETÖ’nün “Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt üyeleriyle iletişim kurmak, ByLock kullanmak, örgüte finansal destek sağlamak ve sosyal medyada FETÖ propagandası yapmakla suçlanıyor. Ayrıca, FETÖ soruşturmalarında adı geçen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler de operasyonlarda yakalandı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’NIN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu terör örgütüne yönelik mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi. Yerlikaya, operasyonları yürüten valileri, Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Jandarma ve Polis ekiplerini tebrik etti.