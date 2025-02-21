FETÖ Örgütünden Ölüm Tehdidi Bekliyorum

DAVADA GİZLİ TANIK TARTIŞMASI

Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Ayhan Bora Kaplan’ suç örgütü ile ilgili yürütülen ‘gizli tanık’ davasında, 4 polis memurunun tutuksuz yargılanma süreci devam ediyor. Bu davada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün medya yapılanmasında yer alan ve firar eden Cevheri Güven’e Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden bilgi sızdırıldığı iddialarıyla aynı 4 polis hakkında yeni bir soruşturma başlatmış durumda. Hazırlanan iddianamede, eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’a ‘Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’, ‘Görevi kötüye kullanma’ ve ‘Gizliliğin ihlali’ suçlarından 9 yıl 6 aydan 21 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilirken, tutuklanan polis memuru Serkan Dinçer için ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın ilk duruşmasını bugün gerçekleştirdi.

AYHAN BORA KAPLAN’IN KATILMA TALEBİ

Duruşmanın başında kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından, suç örgütü lideri olan Ayhan Bora Kaplan’ın avukatı, müvekkilinin adının iddianamede sıkça yer aldığını ve suça maruz kaldığını belirterek davaya katılma talebinde bulundu. Ancak mahkeme, Kaplan’ın doğrudan bir zarar görmediği gerekçesiyle bu talebi reddetti. Ardından tutuklu sanık Serkan Dinçer, “FETÖ soruşturması geçirdim, ancak onlarla hiçbir bağlantım olmadı ve olmayacağım. İddianamede de bu konuda herhangi bir tespit yoktur. 16 aydır tutukluyum ve suç teşkil eden hiçbir mesajım yok. Adresim sabit, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” şeklinde konuştu.

FETÖ İLE MÜCADELE EDEN SANIKLAR

Tutuksuz sanıklardan Şevket Demircan, iddianamedeki suçlamaları kabul etmeyerek şu ifadeleri kullandı: “Burada utanarak bulunuyorum. Cinayet Büro Amirliği yaptığım dönemde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlar gerçekleştirdim. 2016 Kasım ayında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak bizzat kendim operasyon yaptım. Bu zamana kadar hep FETÖ ile mücadele ettim.” Demircan, kendisi hakkında FETÖ üyesi olduğuna dair bir tespit olmadığını vurguladı. Kerem Gökay Öner ise, “Hayatım boyunca FETÖ ile mücadele etmiş biri olarak, bu suçlamayla karşınızda bulunmaktan büyük üzüntü duyuyorum” dedi. Murat Çelik de, FETÖ ile mücadelesinin okul hayatından beri süregeldiğini ifade ederek, “Ben, birçok operasyonda görev aldım, hatta ilk FETÖ operasyonunu gerçekleştirdim” açıklamasında bulundu.

DURUŞMA KARARLARI VE GELECEK TARİH

Beyanların ardından savcı, tutuklu sanık Dinçer’in tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti de, tutuklu sanık Dinçer’in tutukluluğunun devamına karar verirken, tutuksuz sanıkların duruşmadan vareste tutulmalarına hükmetti. Duruşma, 17 Nisan’a ertelendi.