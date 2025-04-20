FETÖ/PDY Hükümlüsü A.T. Yakalandı

FETÖ/PDY HÜKÜMLÜSÜ YAKALANDI
Samsun’un Canik ilçesinde, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
YAKALANAN KİŞİ A.T.
Bu çalışmalar sonucunda, “silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ/PDY)” suçundan ceza almış 56 yaşındaki A.T. yakalandı. Gözaltına alınan A.T, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Kavak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.