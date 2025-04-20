Haberler

FETÖ/PDY Hükümlüsü A.T. Yakalandı

FETÖ/PDY HÜKÜMLÜSÜ YAKALANDI

Samsun’un Canik ilçesinde, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

YAKALANAN KİŞİ A.T.

Bu çalışmalar sonucunda, “silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ/PDY)” suçundan ceza almış 56 yaşındaki A.T. yakalandı. Gözaltına alınan A.T, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Kavak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kadınlar Flag Futbol Şampiyonası İzmir’de

İzmir'de, Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından 36 takımın katılımıyla düzenlenen Yetişkin Kadınlar Flag Futbol Türkiye Şampiyonası, final aşamasıyla sona eriyor.
Haberler

Bolu’ya gelen ünlüler çok beğendi

Bolu'daki etkinlikte konuşan ünlü oyuncular, bölgenin doğal güzelliklerine ve turizm fırsatlarına vurgu yaptı; Güven Kıraç, insanların bu güzellikleri göremeden yaşamını yitirmesine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.