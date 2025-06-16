FETÖ-PDY Üyesi İshak Uysal Yakalandı

İshak Uysal’ın Yakalanması

FETÖ ÜYESİ UYSAL’IN YAKALANMASI HAKKINDA BİLGİLER

Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ-PDY) karşı yürütülen soruşturma kapsamında, ROKETSAN’da kritik görevler üstlenen İshak Uysal, İstanbul’da yakalandı. 7 yıl boyunca aranan Uysal’ın, ROKETSAN’a sızdığı ve burada örgüt üyelerini ASELSAN’a yönlendirdiği belirlendi.

Yürütülen soruşturmalarda, FETÖ’nün önemli isimlerinden biri daha deşifre edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlüklerince firari örgüt üyelerine yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Türk savunma sanayisinin önde gelen kuruluşlarından ROKETSAN’a, FETÖ adına sızarak burada kritik faaliyetlerde bulunmuş olan İshak Uysal’ın İstanbul’da olduğuna dair bilgilere ulaşıldı.

KRİTİK KURUMLARA SIZMA İDDİALARI

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği ile Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçlamasıyla 7 yıldır aranan Uysal’ın izine Arnavutköy’de ulaşıldı. Güvenlik ve istihbarat birimleri, örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock’u kullandığı tespit edilen ve birden fazla kod isimle faaliyet gösteren Uysal’ı, başkası adına kayıtlı bir evde sahte kimlikle yakalamayı başardı. Gözaltına alınan Uysal, “Sohbet sorumlusu”, “Bölge sorumlusu” ve “Kurum sorumlusunun” yanı sıra ROKETSAN’dan sorumlu müdür yardımcılığı gibi gizli görevlerde bulundu.

Uysal’ın, ROKETSAN’da çalışan örgüt üyelerini ASELSAN’da çalışan bir diğer FETÖ üyesi A.K.Ş.’ye yönlendirdiği öğrenildi. Kritik örgüt üyelerinin telefonlarına ByLock programı yüklediği ve “himmet” adı altında zorunlu para topladığı iddia edildi.

İTİRAF EDENLERDEN GELEN BİLGİLER

Terör soruşturması dahilinde yakalanan 14 FETÖ şüphelisinin itiraflarında da adı geçen İshak Uysal, polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Detaylar, devam eden soruşturmalarla birlikte ortaya çıkacak.