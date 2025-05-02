FETÖ/PDY Üyesi Ö.Y. Yakalandı

FETÖ/PDY ÜYESİ YAKALANDI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi Ö.Y., polisin düzenlediği bir operasyonla yakalandı. Yakalanmasının ardından polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.Y., mahkeme tarafından tutuklandı.

FETÖ/PDY SUÇUNDAN ARANIYORDU

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2022 yılından bu yana aranan devlet memurluğundan ihraç edilen Ö.Y.’nin, Çapahasan Mahallesi’nde bir evde saklandığını tespit etti. Operasyonla evde yakalanan Ö.Y., tutuklama işlemi için adliyeye sevk edildi.