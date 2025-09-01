FETÖ Soruşturması Kapsamında Operasyon Düzenlendi

FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA OPERASYON

FETÖ soruşturması çerçevesinde kayyum atanan Assan firmasının Bolu’nun Gerede ilçesindeki fabrikasından mal kaçırıldığına dair iddialar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. F-16 savaş uçakları için bomba üreten Assan firmasının sahibi Emin Öner ile Genel Müdürü Gürcan Okumuş, FETÖ ile ilişkili oldukları ve askeri casusluk yaptıkları gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

KAYYUM ATANMASI VE MALZEME TAŞIMA IDDAALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, Assan ve ona bağlı 10 firmaya kayyum atandı. Kayyum kararı sonrası, şirketin Gerede ilçesindeki fabrikasından konteynerlere yüklenen malzemelerin Nuhören köyüne götürülmeye çalışıldığı öne sürüldü. Durumu fark eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntü alarak ihbarda bulundu. Bu kapsamda bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi.

MALZEMELERİN İNCELENMESİ VE GERİ GÖTÜRÜLMESİ

Ekiplerin gerçekleştirdiği incelemenin ardından, taşınmaya çalışılan malzemeler kontrol altına alınarak fabrikaya geri götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.