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FETÖ Soruşturmasında On Kişi Gözaltında

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İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN GÖZALTILAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ soruşturmalarında yer alan ve ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik harekete geçti. Bu şüpheliler hakkında örgüt üyeliği yönünde ifadeler bulunuyor, aynı zamanda emniyet sistemlerinde mahrem imam kaydı mevcut. Ayrıca, kapatılan kurumlarda çalıştıkları ve Banka Asya’da artan hesap kayıtlarının tespit edildiği de ifade ediliyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda, toplamda 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, İzmir il merkezinde ve Bayındır ilçesinde, ayrıca Manisa’nın Akhisar ilçesinde eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 10 kişiyi gözaltına aldı. Ekiplerin, hala yakalanması gereken 1 şüpheli üzerinde çalışmaları devam ediyor.

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