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FETÖ Üyesi, 6 Yıl Hapis Aldı

FETÖ ÜYESİ YAKALANDI

Fetullahçı Terör Örgütü’nden 6 yıl 3 ay hapis cezası alan bir üye, yakalanarak cezaevine kondu. Samsun’da FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde yargılanan A.T. (56), ağır ceza mahkemesi tarafından örgüt üyesi olma suçundan ceza aldı.

JANDARMA OPERASYONU

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen takip sonucunda A.T., Canik ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan A.T., daha sonra Kavak Cezaevine tutuklu olarak teslim edildi.

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