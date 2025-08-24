Haberler

FETÖ Üyesi A.C.K. Yakalandı

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN BAŞARILI OPERASYON

Kayseri’de gerçekleştirilen polis operasyonunda, aranan bir FETÖ üyesi yakalandı. Alınan bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların tespit edilmesi adına etkili bir çalışma yürüttü.

BULUNAN ŞAHIS VE CEZASI

Çalışmalar sonucunda, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçuyla 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.K. (41) yakalandı. Gözaltına alınan A.C.K.’nın işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi.

Bursa’da Yaya Araçla Çarpıştı

Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde 40 yaşındaki Selçuk Akgün, yolun karşısında otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kütahya’da Yangın Bitişik Evlere Sıçradı

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir evde başlayan yangın rüzgarla yayılarak 4 komşu evi etkiledi. İtfaiye yangını söndürerek soğutma çalışmalarına devam ediyor.

