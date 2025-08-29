FETÖ Üyesi O.A. Yakalandı, Tutuklandı

FETÖ ÜYESİ YAKALANDI

Afyonkarahisar’da, Fethullahçı Terör Örgütü’nün sözde finansal yapılanmasında yer aldığı tespit edilen ve 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan bir kişi, polis tarafından yakalanıyor. Görülen bilgilere göre, FETÖ’nün finans yapılanması içinde mütevelli heyetinde yer alan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan O.A.’nın peşine düşen polis ekipleri, operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYON NETİCESİNDE YAKALAMA

Düzenlenen operasyonda O.A. başarılı bir şekilde yakalanarak gözaltına alınıyor. Şahsın, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme, tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar veriyor.