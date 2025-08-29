Haberler

FETÖ Üyesi O.A. Yakalandı, Tutuklandı

FETÖ ÜYESİ YAKALANDI

Afyonkarahisar’da, Fethullahçı Terör Örgütü’nün sözde finansal yapılanmasında yer aldığı tespit edilen ve 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan bir kişi, polis tarafından yakalanıyor. Görülen bilgilere göre, FETÖ’nün finans yapılanması içinde mütevelli heyetinde yer alan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan O.A.’nın peşine düşen polis ekipleri, operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYON NETİCESİNDE YAKALAMA

Düzenlenen operasyonda O.A. başarılı bir şekilde yakalanarak gözaltına alınıyor. Şahsın, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme, tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar veriyor.

Diyarbakır’da Trafik Kazası Olmuştu

Diyarbakır'da 17 yaşındaki Kübra Sofioğlu'nun ölümüne yol açan trafik kazasında ehliyetsiz sürücü C.G. için 3 ila 9 yıl hapis cezası isteniyor.
Aydın’da Tarla Günü Kutlandı

Germencik'te gerçekleştirilen Tarla Günü'nde, yüksek verim ve dayanıklılığı ile dikkat çeken sorgum sudan otu melezi hasat edildi. 190 üreticiye tohum dağıtımı yapıldı.

