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FETÖ Üyesi Şahıs Tutuklandı, Gaziantep

GAZİANTEP’TE FETÖ ÜYESİ YAKALANDI

Gaziantep’te gerçekleştirilen bir jandarma operasyonunda FETÖ terör örgütü üyesi olarak bilinen bir şahıs yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın işbirliğiyle yapılan operasyon, terör örgütlerinin ve onların işbirlikçilerinin faaliyetlerinin tespit edilip engellenmesine yönelik yapıldı.

ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon sonucunda, FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi M.K. isimli şüpheli, Şehitkamil ilçesinde gizlendiği yerde yakalandı. Yapılan sorgulamada, yakalanan şahsın toplamda 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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