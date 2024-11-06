FETÖ Üyesinin Torunu ABD Ordusunda Subay Oldu

FETÖ ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN’İN YEĞENİNDEN ŞOK AÇIKLAMA

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Hansa Zeynep Kalaç’ın oğlu Hayreddin Kalaç’ın ABD ordusunda görevli subay olduğu belirlendi. Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Fetullah Gülen’in kardeşi Seyfullah Gülen’in kızı Hansa Zeynep ile evli olan ve örgütün sözde icra heyetinde yer alan Adem Kalaç, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ABD’de kurulan ve faaliyet gösteren Ebru Tv’nin yöneticiliğini yürüttü. Adem Kalaç, Fetullah Gülen’in son anına kadar yanında bulunan ‘Uzun Cevdet’ lakaplı Cevdet Türkyolu’nun da bacanağı.

HAYREDDİN KALAÇ’IN ASKERİ CARRİERİ

Hansa Zeynep ile evli olan Adem Kalaç’ın 4 çocuğundan birisi olan Hayreddin Kalaç’ın ABD askeri olduğu ortaya çıktı. Hayreddin Kalaç, New Jersey’de bulunan ve ABD ordusuna subay yetiştiren The Scarlet Knight Battalion-Army ROTC at Rutgers Üniversitesi’nde eğitim aldı. 23 Mayıs 2023 tarihinde okuldan teğmen rütbesi ile mezun oldu. Mezuniyet törenine, örgütün yönetim kadrosunda yer alan babası Adem Kalaç ile Fetullah Gülen’in öz yeğeni olan annesi Hansa Zeynep Kalaç katıldı. Hayreddin Kalaç, ABD vatandaşı gibi yaşamını sürdürmeye devam ediyor ve ABD ordusunda subay olarak görevine devam ediyor.