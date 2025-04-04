Fetö’ye 27 İlde Operasyon: 48 Şüpheli Tutuklandı

FETÖ’YE YÖNELİK GENİŞ ÇAPLI OPERASYONLARDA 73 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart tarihleri arasında Ankara, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 27 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonlarda yakalanan 73 şüpheliden 48’inin tutuklandığı, 16’sı hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

ŞÜPHELİLERİN SUÇLAMALARI VE OPERASYON DETAYLARI

Yakalanan şüphelilerin, “örgütün askeri mahrem ve güncel yapılanması içinde faaliyet yürütme”, “ankesörlü telefonlarla örgüt mensuplarıyla irtibata geçme” ve “kripto haberleşme programı ByLock’u kullanma” gibi çeşitli suçlamalarla arandığı belirtildi. Ayrıca, FETÖ’ye yönelik soruşturmalar kapsamında ifade ve teşhislerde adı geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kaydı olan kişilerin de operasyonlarda yakalandığı ifade edildi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Operasyonlar sırasında çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğu açıklandı. Bakan Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz.” dedi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR

Yerlikaya, operasyonları koordine eden valileri, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ve polis ekiplerini tebrik ederek, “Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu operasyonlarla FETÖ’ye yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.