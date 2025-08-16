FETÖ’ye Yönelik 49 Şüpheli Yakalandı

OPERASYONLARIN DETAYLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik olarak 29 ilde jandarma güçleri tarafından son 10 gündür gerçekleşen operasyonlar hakkında bilgilendirme yaptı. Yapılan operasyonda, toplamda 49 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 39’u tutuklandı, diğerlerinin ise işlemleri devam ediyor. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden bu önemli gelişmeyi duyurarak, adaletin sağlanması adına yürütülen faaliyetleri vurguladı.

HANGİ İLLERDE OPERASYON DÜZENLENDİ?

Operasyonlar, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop ve Yozgat illerinde yapıldı. Şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içinde aktif oldukları, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütle irtibatlı sorumlularla iletişim kurdukları, örgütle bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları belirlendi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel belge ve dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan 49 şüpheliden 39’u tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleriyle ilgili işlemler ise devam ediyor. Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden valilere, Cumhuriyet başsavcılıklarına, Jandarma TEM Daire Başkanlığına, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma komutanlarına ve tüm jandarma personeline teşekkür etti. Yerlikaya, “Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.