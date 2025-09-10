FETÖ’ye Yönelik 53 Şüpheli Yakalandı

FETÖ YENİ OPERASYNLARLA HEDEF ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada düzenlenen operasyonlarla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bakan, FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilmiş operasyonlar sonucunda toplamda 53 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, operasyona katılan iller arasında Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Uşak’ın bulunduğunu belirtti.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Gerçekleştirilen operasyonlarda FETÖ’nün güncel yapılanması içinde yer alan 53 şüphelinin jandarma tarafından ele geçirildiği aktarıldı. Bu şahısların arasında ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki kişilerle bağlantı kuran, sözde yardım kuruluşlarına finansman sağlayan ve sosyal medya aracılığıyla FETÖ propagandası yapanlar yer aldı. Yakalananlardan 40’ının tutuklandığı, diğerlerinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Aynı zamanda, operasyonlar sırasında birçok örgütsel doküman ve dijital materyalin de ele geçirildiği kaydedildi.

DEVLET MÜCADELEYE KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya, yürütülen operasyonlarda emeği geçen valiler, Cumhuriyet başsavcılıkları, Jandarma TEM Daire Başkanlığı, il jandarma komutanları ve jandarma mensuplarını tebrik etti. Ayrıca, “devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” sözleriyle mücadelenin süreceğine vurgu yaptı.