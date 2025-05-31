FETÖ’ye yönelik soruşturmada 12 zanlı tutuklandı

FETÖ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel yapılanmasına dair yürütülen operasyonlar devam ediyor. İstanbul merkezli olarak 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 54 şüpheliden 12’si tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün mevcut yapılanma faaliyetlerinin açığa çıkarılması amacıyla devam eden bir soruşturma yürütüyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki süreçleri tamamlandı.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Gözaltına alınan şüphelilerden 14’ü, ifadelerinin ardından mevcut delil durumu göz önüne alınarak serbest bırakıldı. 40 şüpheli ise sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından, İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Şüphelilerin savcılık ifadeleri sonrasında 16’sı tutuklanma, 24’ü ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 12 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 28 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

TUTUKLAMA SAYISI ARTIYOR

Böylece, son dönemde FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturmalarda tutuklanan kişilerin sayısı 104’e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde örgüte eleman temin etmek amacıyla başta müzahir ve adli işlemler görmüş kişilerin çocuklarının örgüte ait öğrenci evlerine yerleştirildiği belirlenmişti.

ÖRGÜTÜN YENİDEN YAPILANMA ÇABALARI

Ayrıca, sorumlu örgüt mensuplarıyla birlikte örgüte ait toplantılarda buluşmalar gerçekleştirildiği ve örgüt güdümündeki iş yerlerinde iş imkanı sağlandığı tespit edildi. Örgüt, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan kişilerin yakalanmamaları için “gaybubet” evlerine yönlendirilmesi gibi yeniden yapılanma arayışına girdiği anlaşıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda, FETÖ ile bağlantılı 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İstanbul merkezli operasyon kapsamında Kütahya, Kocaeli, Ankara, Samsun ve Zonguldak’ta 54 kişi gözaltına alındı.