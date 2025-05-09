FETÖ’yü Finanse Eden Maydonoz Döner’e Operasyon

FETÖ’YÜ FİNANSE EDEN MAYDONOZ DÖNER OPERASYONUNDA 23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eskişehir merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ’ye finansman sağladığı belirlenen Maydonoz Döner isimli zincire yönelik polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı. Yapılan operasyonlarda, 23 şüpheli yakalandı ve bunlardan 14’ü adliyeye sevk edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönlendirmesiyle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından gerçekleştirilen operasyon, FETÖ’nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanı konularını hedef alıyordu.

ŞİRKETİN FAALİYET YAPISI VE BAĞLANTILAR

Yapılan incelemelerde, Maydonoz Döner’in franchise usulü ile faaliyet yürüttüğü belirlendi. Şirket, FETÖ ile bağlantısı devam eden ve daha önce işlemlere maruz kalan kişilere, belirli bedeller karşılığında gayri resmi ortaklık imkanı sağlıyordu. Bu yapının “Referans Temelli Büyüme” olarak adlandırıldığı ve resmi belgeler olmaksızın, tamamen örgütsel bir temele dayandığı tespit edildi. Maydonoz Döner şubelerinin, FETÖ’ye bağlı şahıslara istihdam sağlamak ve finansman yaratmak amacıyla kullanıldığı ortaya çıktı. Bu yöntemlerle, himmet adı altında paralar toplandığı ve hisse satışlarından elde edilen gelirlerin, örgütle bağlantılı esnaflar üzerinden gizlice yapıldığı belirlendi.

MALİ İNCELMELER VE BAŞKA BAĞLANTILAR

Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yapılan incelemelerde, şirketin finansmanı için yurt içi ve yurt dışındaki, hakkında herhangi bir işlem bulunmayan şahıslar üzerinden kaynak sağlandığı belirlendi. Şirketin aldıkları paraları “ürün satın alımı” olarak faturalandırarak, FETÖ mensuplarına ilettikleri tespit edildi. Ayrıca, bazı aranan kişilerin bayilerde örgütsel toplantılar düzenlediği ve kazanılan paraların örgüte bağlı olan şahıslara dağıtılması yönünde talimatlar verildiği de belirlendi.

OPERASYON SONUCU YAKALANAN ŞÜPHELİLER

Eskişehir merkezli olarak Şırnak, Balıkesir ve Bursa illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, toplam 23 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler arasında 3 adet 1 ABD Doları, FETÖ elebaşının yazdığı bir kitap, çeşitli dijital materyaller ve terörün finansmanı çerçevesinde toplam 80 bin TL bulundu. Yakalanan 23 şüpheliden 9’u emniyet sorgularının ardından serbest bırakılırken, 1 kadın ve 14 kişiyse sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye sevk edildi.