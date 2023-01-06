FETÖ’cü eski emniyet müdürü yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik düzenlenen operasyonlarda eski emniyet müdürü yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski birinci sınıf emniyet müdürü İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Ocak’ta Güngören ilçesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan incelemede durdurulan kişinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan, eski birinci sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Ahmet Ertekin olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.